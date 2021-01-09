شاطئ روميل.. قبلة السباحة في الصيف والتنزه في الشتاء.. فيديو

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بطبيعة خاصة فهى ليست معروفة فقط لأبناء المحافظة، ولكن لجميع زوارها الذين يحرصون كل عام على زيارة هذه الشواطئ.









ويعد شاطئ روميل بمدينة مرسى مطروح أحد أشهر شواطئ المحافظة ويأتى إليه زوار المحافظة خلال زيارتهم لمطروح لقضاء وقت ممتع ما بين المياه الصافية والرمال البيضاء بالإضافة إلى كونه من أأمن شواطئ المحافظة على الأطفال لعدم وجود أمواج به.





ولم تكن هذه المقومات الطبيعية والسياحية هي السبب الوحيد في تميز هذا الشاطئ بل اكتسب أيضا شهرته من اسمة نسبة إلى القائد الألمانى روميل، والذى اتخذ من أحد الخنادق بجزيرة داخل البحر بمنطقة روميل مخبأ له أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية، والذى تحول فيما بعد لمتحف لمقتنيات القائد وجنود الحرب، ليصبح بعد ذلك مزارا سياحيا شهيرا بمطروح.





وأكد أيمن جاد مدير مكتب وزارة السياحة بمطروح أن شاطئ روميل من أهم المزارات السياحية بمحافظة مطروح لافتا أن من أهم ما يميز شاطئ روميل أنه أكثر الشواطئ التي تستقبل رحلات اليوم الواحد الوافدة من الإسكندرية، يومي الجمعة والأحد لقضاء اليوم كاملا.





وأضاف أن زيارة شاطئ روميل لا تقتصر على السياحة الداخلية ولكنها أيضا تمتد للسياحة الخارجية، حيث يطلب السياح زيارة شاطئ ومتحف روميل، والذى يضم مقتنيات القائد الألمانى روميل الشخصية وأدوات الحربية.





وأشار إلى أن شاطئ روميل ترجع تسميته بهذا الاسم إلى القائد الألماني "إرفين روميل"، الملقب بـ "ثعلب الصحراء"، وسمي بذلك لوجوده بجوار الخندق الذي اختبأ فيه روميل في أثناء الحرب العالمية الثانية، وتحول الآن إلى متحف عسكري باسمه.





وقال سامح عوف من أبناء مطروح والذى يعمل في مجال السياحة إن شاطئ روميل من أجمل شواطئ المحافظة ويستقبل كل صيف آلاف المصطافين الذين يحرصون على زيارته؛ وهو عبارة عن بحيرة طبيعية كبيرة لذا فإن الأسر تفضله لأجل أطفالها.





وأضاف أن شاطئ روميل لا يقتصر زيارته على موسم الصيف فقط ولكنه يتحول في الشتاء إلى مكان مناسب لعمل زردة بتسوية الطعام على الشاطئ سواء من الأسر أو الأصدقاء ويكون اللحم الضانى إما بالارز أو المكرونة الجارية وهو الطعام الرئيسي لغالبية زوار الشاطئ.