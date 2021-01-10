علي جمعة: اللجنة الدينية المكان الأنسب لي في مجلس النواب.. فيديو

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو مجلس النواب، أن اللجنة الدينية في البرلمان هي المكان الأنسب له والقريب إلى خبرته في المجال الذي قضى فيه حياته.





وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر فضائية cbc ، أنه تلقى خبر تعيينه في البرلمان بمشاعر لا توصف، لافتا إلى أن ما يمنحنا الله من عطايا يكون فيه جزء من المسئولية.





وأشار إلى أنه شعر بمسئولية كبيرة ودخل السرور على قلبه بعد ثقة القيادة السياسية فيه ومنحته هذا النوع من التكريم خاصة "أنه هدية وتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى"، على حد وصفه.





ولفت إلى أن قوانين الأسرة تحتاج لاعادة نظر فهناك ظلم من الرجل واخر من المرأة والضحية تكون الطفل ، موضحأ أن تشريع قوانين الاسرة ستعمل على منع الظلم للأطفال خاصة عند الانفصال حتى تحقق سهولة فى الحياة اكثر، مشيرأ الى ان القانون وحده لا يكفى ولكن هناك جانب اخلاقى عن طريق التدريس.



