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فن

وفاة الفنان هادي الجيار بـ فيروس كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 03:33 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
أعلن إيهاب فهمي وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. 

وكان الفنان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.
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