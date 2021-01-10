وفاة الفنان هادي الجيار بـ فيروس كورونا

أعلن إيهاب فهمي وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.





يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.



