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فن

نبيلة عبيد تعزي حسن الرداد في وفاة والدته

الأحد 10/يناير/2021 - 04:46 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نعت الفنانة نبيلة عبيد والدة الفنان حسن الرداد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت نبيلة عبيد صورة تجمع حسن الرداد بوالدته من امام الكعبة الشريفة قائلة: "خالص العزاء للصديق العزيز الفنان حسن الرداد في وفاة المغفور لها باذن الله تعالي والدته السيده فاديه الرداد.. ‎وانا لله و انا اليه راجعون....".


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‎ونشر حسن الرداد تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته. 

‎وقال حسن الرداد: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)". 

‎وشارك حسن الرداد في  فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
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