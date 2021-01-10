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مرأة

بـ 6 حيل مجربة ..علاج أعراض التسمم الغذائى سريعا من مطبخك

الأحد 10/يناير/2021 - 12:30 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

لا يبدو أن هناك شيئًا مزعجًا أكثر من المرض وتعد أبرز الحالات المرضية المزعجة التسمم الغذائى فلا يوجد علاج فوري لهذه الحالة المزعجة، لكنه فى المقابل يمكن علاج أعراض التسمم الغذائي (الخفيف) في المنزل باستخدام بعض مكونات المطبخ الشائعة.


وفقا لموقع practo. يعد خل التفاح علاجا فعالا ضد التسمم الغذائي لخصائصه المضادة للبكتيريا ويعد خل التفاح من بعض العلاجات المنزلية لتهدئة معدتك في حالة  التسمم الغذائي  يمكن أن يساعد هذا المشروب في استقرار الجسم أثناء التعافي من التسمم الغذائي خذ هذا المشروب مرتين إلى ثلاث مرات كل يوم ، حتى تهدأ الأعراض.
 
الموز :

يتميز الموز بغناه بالألياف والبوتاسيوم ، وهو سهل الهضم ، كما أنه يوفر علاجًا سريعًا  وصحيًا للتسمم الغذائي المزعج فقط تناول موزة ناضجة كل يوم ، أو قم بعمل مخفوق من الموز وتناول هذا المخفوق مرتين في اليوم.

الريحان:

يمكنك سحق بعض الأوراق وخلطها مع ملعقة صغيرة من العسل. تناولها على الفور. بدلًا من ذلك ، يمكنك مضغ بعض أوراق الريحان مع الحبهان  يساعد مزيج الريحان والحبهان  على تقليل أعراض التسمم الغذائي.

تناول بذور الكمون:

يساعد تناول  بذور الكمون فى التخفيف من ألم البطن والتهاب المعدة الناتج عن التسمم الغذائي فقط اغلي كوبًا واحدًا من الماء وأضف ملعقة صغيرة من بذور الكمون إلى الماء المغلي يمكن تناول ماء الكمون مرتين في اليوم.

عصير الكزبرة:

فقط أمزج عصير الكزبرة الطازج  مع قليل من الملح. اتركه ليبرد قليلًا واستهلكه دافئًا.

الزنجبيل:

 خذ  ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور واغليه في كوب من الماء. اتركه ينضج لمدة خمس دقائق ثم صفي هذا الشاي. اتركه ليبرد قليلًا وأضف ملعقة صغيرة من العسل عندما توشك على تناوله.


المراجع ...practo.

علاج التسمم الغذائى بحيل بسيطة
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