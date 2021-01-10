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أخبار العالم

إعلان أندونيسي نهائي بشأن تحطم الطائرة المنكوبة

الأحد 10/يناير/2021 - 11:00 ص
بحث متواصل للعثور
بحث متواصل للعثور على بقايا الطائرة
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محمد علي
قطع  المتحدث باسم القوات البحرية الإندونيسية، إيدي تارتياس،  الروايات المتباينة حول اختفاء الطائرة المنكوبة، معلنًا  تحطمها بالكامل في مياه بحر "جاوة" والعثور على على أشلاء وأجزاء من الحطام وانتشالها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


قال المتحدث باسم القوات البحرية الإندونيسية، إن فرق الإنقاذ تمكنت العثور على كثير من الحطام في البحر، يدل على أن الطائرة قد تحطمت بشكل كلي.

وأعلنت السلطات الإندونيسية عثورها على أهم قطعة في الطائرة المنكوبة ، بعثورها على الصندوق الأسود، لمعرفة ما حدث قبل الدقائق الأخيرة من عمر من كانوا عليها.

ويشارك في عمليات البحث القوات البحرية الإندونيسية إضافة إلى جهات حكومية أخرى.

وعثر الباحثون عن أجزاء بشرية لضحايا الطائرة المنكوبة، وتم تسليم عدة أكياس تحتوي عليها للسلطات المعنية.

ووجد رجال الإنقاذ أجزاء من حطام الطائرة وأسلاكا كهربائية، وبقايا مقاعد، وملابس أطفال.

وتحطمت الطائرة الإندونيسية من طراز "بوينغ 737-500" التابعة لشركة "Sriwijaya Air" والتي كانت تحمل 65 شخصا على الأقل، 53 راكبا و12 من أفراد الطاقم، أمس السبت، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان.


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