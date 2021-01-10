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فن

عصام الحضري ناعيا والدة حسن الرداد: ربنا يصبركم

الأحد 10/يناير/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
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منار نور
نعى عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والدة الفنان حسن الرداد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت عصام الحضري صورة تجمع حسن الرداد بوالدته من أمام الكعبة الشريفة قائلة: "وفاة والدة الفنان حسن الرداد الحاجة #فادية_الرداد ، البقاء لله ربنا يرحمها و يغفر لها و يسكنها الفردوس الأعلى ويصبركوا يا حبيبي يا رب ، نسألكم الدعاء".

‎ونشر حسن الرداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته. 

‎وقال حسن الرداد: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)". 

‎وشارك حسن الرداد في  فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
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