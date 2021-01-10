تعليم مطروح يعتمد ترقية 1450 معلما

التقي عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح صباح اليوم الأحد بمبنى المديرية لبحث عدد من الملفات التى تخص العملية التعليمية.





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وتناول اللقاء مناقشة بعض العقبات التي تواجه العملية التعليمية بأرجاء المحافظة وسبل تخطيها والإجراءات التنفيذية الخاصة بصرف بعض المعلمين للأحكام القضائية الخاصة بالجهود غير العادية بالإضافة وصرف مستحقات المعلمين الذين شاركوا في امتحانات الشهادة الثانوية والدبلومات ( دور أول وثان ) بالإضافة إلي استعراض الحلول الخاصة بمشاكل بعض معلمي مطروح وفق الإمكانات المتاحة.





وأوضح سلامة خلال اللقاء أن تعليم مطروح لا يألو جهدًا لحصول الزملاء المعلمين علي كافة حقوقهم المعنوية والمادية والتي تأتي في إطار حرص تعليم مطروح علي توفير الدعم الكامل لهم





من ناحية اخرى اكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه انه تم الموافقة على اعتماد قرار ترقية المعلمين عقب انتهاء لجنة التنمية البشرية بتعليم مطروح من مراجعة أوراق وبيانات المرقين ( معلمين / اخصائيين ) والتي جاءت لضمان سلامة البيانات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتسكين والترقية .





واضاف سلامة أن ذلك جاء بعد اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرار ترقية المعلمين يوم 27 ديسمبر الماضي والمتضمن ترقية 1450 معلما مضيفا أن ذلك يمنح المعلمين الذين تمت ترقيتهم بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارا من أول الشهر التالي لاعتماده من السلطة المختصة .





واشاد وكيل الوزارة بمجهودات العاملين بإدارة الموارد البشرية في مراجعة المستندات المطلوبة للترقية مهنئًا الزملاء المرقين ومتمنيًا لهم السداد والتوفيق.





كما قدم الشكر لمحافظ مطروح لدعمه المتواصل والمؤثر للمنظومة التعليمية.





يذكر ان محافظ مطروح ووكبل وزارة التربية والتعليم تفقدا أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة زاوية العوامة الاعدادية بعد ما تم من رفع كفاءة ثلاثة فصول اعدادى لخدمة الطلاب بالقرية، وكذلك مدرسة اولاد هيوب للتعليم الاساسى والتى تبلغ مساحتها ١٠ آلاف متر مسطح تم انشاءها من قبل مديرية الابنية التعليمية لخدمة اهالى القرية والقرى المجاورة .





وأوضح وكيل وزارة التعليم أن المدرسة تتكون من ثلاثة أدوار وعدد ١١ فصل عدد ٢ فصل رياض أطفال وعدد ٦ فصول ابتدائي وعدد ٣ فصول اعدادى ودورات مياه ودورة مياه لذوى الاحتياجات الخاصة مضيفا أنها تضم كذلك غرفه مدرسيين وغرفة زائرة صحية وغرفة تحضير ومعمل وصالة حاسب الى وصالة متعددة الطلبات وملعب لكرة الطائرة وكرة السلة وجارى استكمال انشاء ملعب لكرة القدم واستراحات للطلبة ( برجولات ) وخزانات مياه وصرف.





وأكد اللواء خالد شعيب عقب نهاية جولته كامل دعمه للمنظومة التعليمية بمطروح والتي تشهد تحقيق عمل مؤسسي محترم تسوده الجدية والالتزام وتقدير المسئولية خلال المرحلة الحالية مثمنًا مجهودات وكيل وزارة التعليم في تحقيق ذلك العمل منذ توليه قيادة المنظومة التعليمية .