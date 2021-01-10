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رياضة

مقابل 12 مليون جنيه وإعارة مصطفى فتحي.. الزمالك يطلب التعاقد رسميا مع أسامة جلال

الأحد 10/يناير/2021 - 12:35 م
أسامة جلال مدافع
أسامة جلال مدافع إنبى
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منتصر الرفاعي
طلب مسئولو الزمالك التعاقد رسميا مع أسامة جلال مدافع إنبى والمنتخب الأوليمبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم خط الدفاع الأبيض.

وعلم صدى البلد أن مسئولى إنبى طلبوا الحصول على 15 مليون جنيه وخدمات مصطفى فتحي لاعب الفريق الأبيض نظير التفريط فى خدمات أسامة جلال للقلعة البيضاء.

ويبذل مسئولو الزمالك جهودا كبيرة مع نظرائهم فى إنبي لتخفيض المقابل المادي المطلوب إلى 10أو 12 مليونا على أقصى تقدير مع الموافقة على إعارة مصطفى فتحي للفريق البترولى.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى باتشيكو لدعم خط الدفاع بمدافع قوى مع الثلاثى محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغنى .. فى الوقت الذى يقترب فيه من إعارة محمد عبدالسلام مدافع المنتخب الأوليمبى.
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