رئيس جامعة المنوفية يلتقى مسئول الطلاب الوافدين من العراق

التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اليوم بالدكتور حسين كاظم مسئول الطلاب الوافدين بالسفارة العراقية وبعض الطلاب الوافدين العراقيين المقيدين بكلية الطب جامعة المنوفية.





أعرب مسئول الوافدين عن شكره وتقديره لما تقدمه الجامعة للطلاب الوافدين من اهتمام، وحسن التعامل والتواصل الدائم مع الطلاب، وحل أى مشاكل قد تواجههم، ونقل تحيات السفير العراقى وشكره لرئيس الجامعة، حيث أكد مبارك أن جميع الطلاب الوافدين هم أبناء الجامعة وتوجد إدارة خاصة للتعامل معهم وتوفير كافة متطلباتهم، وتخصيص منسق بكل كلية للتواصل مع الطلاب وحل مشاكلهم.



