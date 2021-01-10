ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة المنوفية يلتقى مسئول الطلاب الوافدين من العراق

الأحد 10/يناير/2021 - 02:00 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
مروة فاضل
التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اليوم بالدكتور حسين كاظم مسئول الطلاب الوافدين بالسفارة العراقية وبعض الطلاب الوافدين العراقيين المقيدين بكلية الطب جامعة المنوفية.

أعرب مسئول الوافدين عن شكره وتقديره لما تقدمه الجامعة للطلاب الوافدين من اهتمام، وحسن التعامل والتواصل الدائم مع الطلاب، وحل أى مشاكل قد تواجههم، ونقل تحيات السفير العراقى وشكره لرئيس الجامعة، حيث أكد مبارك أن جميع الطلاب الوافدين هم أبناء الجامعة وتوجد إدارة خاصة للتعامل معهم وتوفير كافة متطلباتهم، وتخصيص منسق بكل كلية للتواصل مع الطلاب وحل مشاكلهم.

وأكد مبارك أن الجامعة تستقبل جميع الطلاب من كافة الدول العربية، وتحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة من خلال كلياتها وبرامجها المتميزة على مستوى الجامعات، واستمع للطلاب واطمأن لعدم وجود أى عقبات تواجههم، والإجابة على استفساراتهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق أهدافهم.
رئيس جامعة المنوفية يلتقى مسئول الطلاب الوافدين من العراق
رئيس جامعة المنوفية يلتقى مسئول الطلاب الوافدين من العراق
رئيس جامعة المنوفية يلتقى مسئول الطلاب الوافدين من العراق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تقدم 50 منحة دراسية للجانب العراقي والاعتراف بالجامعات الحكومية في البلدين

لتبادل الخبرات.. مصر والعراق توقعان البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي

التعليم العالي في أسبوع.. افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثانى للخلايا الجذعية.. توقيع بروتوكول جديد لتقديم منح دراسية بالجامعات الأهلية.. وتبادل الخبرات بين مصر والعراق

رئيس جامعة المنوفية يلتقى مسئول الطلاب الوافدين من العراق

ترشيحاتنا

بعد اشتباكه مع جماهير طنطا.. رضا عبد العال يعتذر لمجلس الإدارة

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المرعب .. تفاصيل

وزارة الشباب تعلن عن دراجات بمواصفات عالمية بـ1900 جنيه.. والحجز عبر "فوري"

لماذا نزل القرآن على النبي في 23 سنة؟ 6 أسباب لا يعرفها الكثير

شاهد.. أقارب الفنان هادي الجيار ينتظرون خروج جثمانه أمام مستشفى الهرم

اتحاد الكرة يقرر إيقاف الدوري الممتاز خلال يوليو المقبل.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار بى واى دى f3 بعد الزيادة الأخيرة في مصر

شاهد.. أقارب الفنان هادي الجيار ينتظرون خروج جثمانه أمام مستشفى الهرم

ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي