هناك ظلم للرجل وللمرأة.. برلمانية تطالب بـ «تغيير ثقافة» وتشريعات جديدة للأسرة

قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب إنها تؤيد تصريحات الدكتور على جمعة، مفتى الديار الأسبق، وعضو مجلس النواب "المُعين"، بشأن أن قوانين الأسرة تحتاج إلى إعادة النظر فيها.





وأشارت الهوارى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نحتاج إلى تغيير الثقافة والتوعية بجانب إصدار التشريعات الخاصة بالأسرة ، مؤكده أنها ستعرض عليه مشروع قانون بشأن الأسرة لإضافة أو تعديل أو إلغاء ما يراه مناسبا في هذا الأمر.





وكان قد قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار الأسبق، وعضو مجلس النواب "المُعين"، إن قوانين الأسرة تحتاج لإعادة نظر فهناك ظلم من الرجل وآخر من المرأة والضحية تكون الطفل.





ولفت "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر فضائية cbc، إلى أن تشريع قوانين الأسرة ستعمل على منع الظلم للأطفال خاصة عند الانفصال حتى تحقق سهولة في الحياة أكثر، مشيرًا إلى أن القانون وحده لا يكفى ولكن هناك جانبا أخلاقيًا عن طريق التدريس، الثقافة السائدة .





وأشار إلى أنه لابد من النظر أيضا إلى قضية الأفكار الهدامة التى تنتشر كسريان النار فى الهشيم بعضها مغرض، مدمر ويجب أن نواجه ذلك بتشريعات تقلل من مصائب هذه الأفكار الهدامة ولابد من مواجهتها بتشريعات صارمة.





وتابع، أن الجرائم الالكترونية يجب ان نضع له ضوابط سريعة والتيسير فى الحياة سواء للتنظيم ، وقوانين الحياة في الهيئة التنفيذية ، التشريعية.