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محافظات

محافظ كفرالشيخ يستقبل زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا.. صور

الأحد 10/يناير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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محمود زيدان
استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاحد، زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا، وهم: " جمعة محمد، حسن محمد عطية، حماده حسن، عبدالمجيد محمد علي، جمال محمد، أحمد رمضان، حسن علي محمد "،وجميعهم من برج البرلس. 

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وتم صرف مساعدة مالية لكل منهن.

واستمع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لزوجات الصيادين، مشيرًا إلى أن المحافظة في خدمتهن، وأنه سيكون على تواصل؛ للاطمئنان على الصيادين.

وكانت السلطات الليبية، قد أفرجت عن هؤلاء الصيادين مقابل كفالة مالية قدرها 35 ألف دينار ليبي، وذلك منذ أسبوعين.
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