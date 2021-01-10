الفنان الكبير.. عادل إمام ينعى الراحل هادي الجيار.. شاهد

نعى الفنان عادل إمام زميله الراحل هادي الجيار عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بعد وفاته فجر اليوم الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر يناهز 71 عاما.



ونشر عادل إمام صورة مع الفنان الراحل وعلق قائلا: البقاء لله الفنان الكبير #هادي_الجيار .. ‎خالص العزاء للاسرة الكريمة

هادي الجيار في 28 من شهر يونيو 2016، ، احتفالا بنجاحه في مسلسل الأسطورة ونسترجع أبرز ما قال الفنان القدير في حواره. كان صدى البلد قد نشر حوارا مع الفنانفي 28 من شهر يونيو 2016، ، احتفالا بنجاحه في مسلسل الأسطورة ونسترجع أبرز ما قال الفنان القدير في حواره.

إلى نص الحوار ..





خشيت من تأثير بطولة "يورو" على نسب مشاهدة "الأسطورة"





حقق مسلسل "الأسطورة" نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا بمجرد عرض الحلقات الأولى في المسلسل، حيث تصطف الجماهير في المقاهي والكافيهات من أجل متابعة حلقات المسلسل بترقب شديد، والتفاعل مع الأحداث، ومنها وفاة رفاعي الدسوقي وبراءة ناصر الدسوقي.



