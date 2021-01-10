مصدر أمني ينفي ادعاءات الإخوان بتسمم بعض نزلاء السجون

نفى مصدر أمنى، ما تم تداوله من قِبل إحدى المنظمات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات حول تعرض نزلاء أحد السجون لسوء المعاملة ومصادرة كافة المتعلقات الشخصية الخاصة بهم، وإصابة عدد من النزلاء بتسمم غذائي نتيجة لسوء نوعية الطعام، وعدم وجود رقابة على نظام توزيع الطعام داخل السجن.





كما نفى المصدر تعرض ذوي النزلاء لسوء معاملة أثناء الزيارات، والزعم بسوء الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء، وعدم توافر أدوات التعقيم اللازمة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب وجود عدد من النزلاء الذين يتعرضون للإهمال الصحي ممن يعانون من حالات صحية حرجة.





وأكد المصدر أن جميع ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.



