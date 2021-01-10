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رياضة

مسحة جديدة لـ مروان محسن غدا

الأحد 10/يناير/2021 - 09:30 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخضع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمسحة طبية جديدة غدًا

وأكد  الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إن المسحة الطبية التي أجراها مروان محسن مهاجم الفريق جاءت سلبية.

وأوضح طبيب الأهلي أن هناك إجراءً احترازيًا سيتم اتباعه مع مروان محسن، وذلك من خلال إجراء مسحة جديدة له غدًا؛ للمزيد من الاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وفقا للإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها في ظل التعايش مع فيروس كورونا.

وخضع مروان محسن لبرنامج تأهيلي مصغر، حيث أدى جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.
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