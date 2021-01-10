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فن

موزع سينمائي: 9 أفلام تحقق 194 ألف جنيه إيرادات أمس.. وريما الأول

الأحد 10/يناير/2021 - 11:15 م
ريما
ريما
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أحمد إبراهيم
تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 9 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، و"خان تيولا". 

وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوى لـ "صدى البلد" : أن دور العرض يعرض بها 9 افلام حققت امس إيردالت بلغت 194 ألفا و556 جنيها ويعد ذلك امر إيجابى الى حد ما فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا. 

وجاء فى المركز الاول فيلم ريما بينما جاء فى المركز الثانى فليم الخطة العايمة والمركز الثالث فيلم الصندوق الاسود.  
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