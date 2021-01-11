بعد وضعها أول كاميرا فضائية عالميا.. نواب: تعمل على تأمين حدودنا عسكريا.. ومصر صاحبة ريادة في مجال الفضاء

- أمين مسعود: الدولة تحقق نجاحات غير مسبوقة في مجال التكنولوجيا

- أحمد إدريس: تساعد في كشف البؤر الإرهابية

- عمر وطنى: خطوة هامة لمواكبة التطورات العالمية









قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد القوصي، قال إن مصر هي أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط يكون لها حمولة فضائية "كاميرا" لتثبيتها على محطة الفضاء الدولية؛ مما يؤكد قدرة العلماء والباحثين المصريين العلمية والعملية في المجال الفضائي.





وأكد "القوصي"، لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي معه ومع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن مصر تخطو خطوات غیر مسبوقة في مجال تكنولوجيا الفضاء بدعم قوي من الرئیس السيسي؛ إيمانًا منه بأهمية علوم الفضاء في تحقیق التنمیة المستدامة للدولة المصرية.





ومن هذا المنطلق، أشاد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بهذه الخطوة التي حققتها الدولة في مجال العلوم الفضائية بوضع هذه الكاميرا، مشيرين إلى أنها تحقق مميزات عديدة منها التأمين التام لحدود الدولة العسكرية، بالإضافة إلى كشف البؤر الارهابية التي تتواجد في أكثر من مكان .





وفي هذا الصدد، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال تكنولوجيا الفضاء من خلال الانجازات التي حدثت لأول مره في عهده، مشيرًا إلى أن تثبيت مصر لكاميرا على محطة الفضاء الدولية يؤكد دورها الفعال في تحقيق ذلك.









وأضاف "مسعود"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة في السنوات الأخيرة قامت بتسليط الضوء على مجال علوم الفضاء نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة، لافتًا إلى أنها قامت بإنشاء وكالة فضائية من أجل متابعة كافة المجريات هناك بالإضافة إلى وضع قوانين لمتابعة هذا الملف .





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تهتم بمجال العلوم الفضائية نظرًا لمساهمته في تنفيذ خطتها اتجاه تكوين شبكة موحدة الكترونية لربط الجهاز الإداري للدولة بالكامل، مؤكدًا أن الفترة القادمة نشهد على انتعاش المجال التكنولوجي في مصر .





وتابع: "المستقبل الآن أصبح لتكنولوجيا فكافة المؤسسات والجهات في الدولة أصبحت تتعامل بالأساليب التكنولوجية الحديثة والتقفنيات المتعددة".









ومن جانبه، علّق النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، على تثبيت مصر لحمولة فضائية "كاميرا" على محطة الفضاء الدولية ككونها أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، قائلًا" هذه الخطوة تأتى تزامنًا مع خطة الدولة واهتمامها بمجال علوم الفضاء وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة".









وقال "إدريس"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إن مصر لها الريادة في وضع أقمار صناعية بالفضاء الخارجي ومؤخرًا كاميرات مما يدل على اهتمامها بهذا المجال، مشيرًا إلى أن وضع هذه الكاميرا بالفضاء الخارجي يساعد في تحقيق التأمين التام الذى تسعى له الدولة في أكثر من مجال.









وأكد عضو مجلس النواب، على أن الفترة القادمة نشهد على اسهامات عديدة في هذا المجال نظرًا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز خطة الدولة نحو استخدام الأساليب العلمية الدقيقة ذات التكنولوجيا المتقدمة في كافة المجالات والأنشطة ومن أهم هذه المجالات المجال العسكرى .









وأضاف، أن أبرز المميزات التي تحققها هذه الكاميرا هى التأمين التام لحدود الدولة العسكرية، بالإضافة إلى كشف البؤر الارهابية التي تتواجد في أكثر من مكان.













وبدوره، أشاد النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة في تحقيق انجازات في مجال العلوم الفضائية كوضع كاميرا في المحطة الدولية في الفضاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساعد في مواكبة الدولة للتطورات العالمية في عالم الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء.









وكشف "وطنى"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، عن جهود الدولة في مجال تكنولوجيا الفضاء التي تساعد في مجموعة من المجالات أهمها مجال السياسة، بالإضافة إلى مجال التعليم والصحة والأمن القومى، منوهًا على أن وضع هذه الكاميرا يساعد في تأمين الحدود الوطنية ومتابعتها بصورة مستمرة .









وأفاد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى لتحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها لـ2030 الذى يسعى من خلالها لتحقيق الرخاء الاقتصادى والتجاري، بالإضافة إلى تطبيق منظومة التحول الرقمى في كافة المؤسسات مما يسهم في تحقيق أيضًا هذه الخطة.