استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
موسكو .. إحباط مخطط لاغتيال مسؤول عسكري روسي كبير
جيش الاحتلال يعلن تصفية شخص في بعلبك بلبنان لمشاركته في «مخططات إرهابية» ضد إسرائيل
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر
أخبار التوك شو: أحمد موسى: مصر محصنة بقواتها المسلحة..وبدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. كم وصل عيار 21؟
اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر
تنتقد ازدواجية أوروبا.. واشنطن: لا يمكن المطالبة بعقوبات على موسكو
حوادث

كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

اللواء احمد هشام الخبير المروري
اللواء احمد هشام الخبير المروري
ندى سويفى

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة خلال اليوم الخميس، الذي يُعد آخر يوم عمل رسمي للمصالح الحكومية والقطاع العام، إضافة إلى المؤسسات الدولية، مؤكدا أن الإدارة العامة للمرور دفعت بخطط مرورية موسعة لمتابعة حركة السيارات على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، في ظل توجه المواطنين إلى المحافظات المختلفة، خاصة الوجه البحري والساحلي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أسرهم وأصدقائهم.

قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف انتشار الخدمات الميدانية على الطرق الرئيسية والفرعية، كما تم الدفع بدراجات بخارية ووحدات إغاثة فورية، إضافة إلى سيارات الدفع الرباعي والشبكة المتحركة للتأكد من التزام السائقين بتعليمات المرور،  كما شددت الأكمنة الثابتة والمتحركة على الكشف عن تعاطي المخدرات والكحول بين السائقين لضمان سلامة المواطنين.


شهدت شوارع القاهرة الكبرى منذ ساعات الصباح الباكر كثافات مرورية متوسطة، تركزت بشكل أكبر في مناطق وسط المدينة، محيط المدارس، المجمعات التجارية، والمناطق الدينية كما تزايد الإقبال على المصالح الحكومية لارتباطه بنهاية الأسبوع وبالاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد يوم السبت المقبل.


ولذلك كثفت الإدارة المرورية وجودها في تلك المناطق لمنع الوقوف العشوائي أو الانتظار في صف ثانٍ، والذي يتسبب في إعاقة حركة السير.


أوضح الخبير المروري أن الأعمال الجارية الخاصة بمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروع المونوريل، أدت إلى بعض الكثافات في عدة محاور رئيسية منها: شارع يوسف عباس، منطقة التسعين الشمالي والجنوبي، محور 26 يوليو، شارع جامعة الدول العربية، إضافة إلى مناطق متفرقة بمحافظة الجيزة مثل شارع السودان وميدان الكيت كات بسبب إنشاء محطات جديدة لمترو الأنفاق.
وقد وجهت الإدارة سائقي السيارات إلى استخدام الطرق البديلة عبر العلامات الإرشادية والتنظيمية المنتشرة في مختلف المناطق لتجنب مناطق الأعمال.

المزيد