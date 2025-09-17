الذروة الصباحية.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن تفاصيل الحالة المرورية في صباح يوم الأربعاء، وهو يوم عمل رسمي لأجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى كونه يومًا دراسيًا للمدارس الدولية والخاصة.

وتتزايد الكثافات المرورية بشكل كبير نتيجة انطلاق كافة الأنشطة في توقيت واحد يُعرف بـ"ساعات الذروة الصباحية"، ولمواجهة هذا الضغط، نشرت الإدارة العامة للمرور خدمات مكثفة مدعومة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية، لمتابعة حركة سير المركبات على مدار اليوم بالكامل.

وأكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن هناك تنسيقًا دائمًا منذ الساعات الأولى من الصباح بين غرفة عمليات المرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية.

ويهدف هذا التنسيق إلى متابعة التقلبات الجوية التي تؤثر على حركة السير، خاصة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والساحلية والمطلة على المسطحات المائية، إضافة إلى سرعة الرياح على الطرق الصحراوية.

ونصحت الإدارة قائدي المركبات بتوخي الحذر على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الإقليمي.