تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الأربعاء، والذي يعد يوم عمل رسمي لأجهزة الدولة في القطاعين العام والخاص وأيضا طلبة المدارس الدولية، وينطلق كل ذلك في توقيت واحد يطلق عليه وقت الذروة الصباحية.

وقال اللواء أحمد هشام الخبير المروري إن الشارع المصري شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم زيادة أحجام السيارات وأيضا المشاة من المواطنين على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية، مما أدى إلى ظهور كثافات متوسطة ظهرت على عدد من المحاور قد تصل إلى كثافات ثقيلة في بعض المناطق الساخنة، وساعد في هذا بعض المخالفات مثل الانتظار الخاطئ والمواقف العشوائية التي يرتكبها بعض قائدي السيارات وخاصة قائدي الأجرة والميكروباصات، ويتم التعامل معها من قبل الخدمات المرورية لإزالة الأسباب وسحب الكثافات، وما زال التنسيق مستمرا منذ الصباح الباكر بين غرفة الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور في المحافظات القاهرة الكبرى لمتابعة خطوط السير على الطرق الرئيسية، وتم تعزيز الخدمات المرورية على الطرق السريعة من خلال الدفع بالدراجات النارية وسيارات الإغاثة والدفع الرباعي ومتابعة الرادارات للتأكد من التزام السائقين بتعليمات وقواعد وآداب المرور.