بعد احتجاج الكابيتول الأمريكي.. السلطات في ألمانيا تعزز حراسة الرايخستاج

كشف تقرير لصحيفة ألمانية، عن أن تحركات تجري في برلين لتعزيز حراسة الشرطة لـ مبنى الرايخستاج - البرلمان الألماني - وجاءت ردا على احتلال مبنى الكابيتول الأمريكي في أحداث 6 يناير خلال احتجاجات "أوقفوا السرقة" والتي وقعت الأربعاء الماضي في واشنطن العاصمة.





وعزز مجلس النواب في البرلمان الألماني الإجراءات الأمنية - بعد عدة أيام من قيام المتظاهرين بإخلاء الكونجرس الأمريكي أثناء اجتماعه لتأكيد جو بايدن كرئيس منتخب.





وأبلغ رئيس البوندستاج وولفجانج شوبل النواب في رسالة، نقلتها صحيفة "بيلد آم سونتاج" اليوم، الأحد.





وكتب شويبله أن "شرطة ولاية برلين رتبت لتعزيز قواتها حول مبنى الرايخستاج".





وبحسب ما ورد طلب المتحدث من وزارة الخارجية الألمانية تقريرًا عن احتجاجات الأربعاء في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، "لتوضيح الاستنتاجات مع الحكومة الفيدرالية وولاية برلين ما يجب استخلاصه لأمن البوندستاج".





وأكدت متحدثة باسم البوندستاج أن شوبل كتب إلى النواب لكنها لم تعلق على محتويات الرسالة.





لا تزال التوترات عالية في الولايات المتحدة بعد أن حاصر عدة مئات من الأشخاص مقر الكونجرس الأمريكي وشقوا طريقهم إلى الداخل بعد حشد أكبر بكثير لدعم مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتزوير الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.





وأطلقت شرطة الكابيتول الأمريكي النار على المحتجة آشلي بابيت، 35 عامًا، يوم الأربعاء وتوفيت في وقت لاحق في المستشفى.





كما توفي ضابط الشرطة براين سيكنيك، البالغ من العمر 42 عامًا، في المستشفى بعد إصابته أثناء اشتباكات مع المتظاهرين.





وتوفي ثلاثة أشخاص آخرين في "حالات الطوارئ الطبية" خلال يوم الاحتجاجات السلمية في الغالب، لكن أحداث يوم الأربعاء في واشنطن قد لا تكون الدافع الرئيسي لتعزيز الأمن في البوندستاج.





وخلال احتجاج على القيود الوبائية لـ كوفيد 19 في أواخر أغسطس الماضي، تمكن عدة مئات من الحشد البالغ قوامه 38000 شخصًا من اقتحام المبنى.





وحمل البعض الراية الألمانية الإمبراطورية القديمة التي استخدمتها حركة الرايخسبورج اليمينية المتطرفة.



