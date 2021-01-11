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توك شو

الغناء مات.. رسالة قاسية من حلمي بكر لـ محمد فؤاد

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:14 ص
الملحن حلمي بكر
الملحن حلمي بكر
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إسراء صبري
أكد الملحن حلمي بكر، أنه لا يستمع لأغنية الفنان محمد فؤاد "الحفلة"، لأنه غناها على طريقة المهرجانات.

وقال حلمي بكر: "مش هسمعها، لانه لا يوجد وصاية على رأي وعايز أقول لمحمد فؤاد لما تتكلم ماتجبش سيرة هاني شاكر في السكة".

وأضاف حلمي بكر خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي" : "بلاش تجيب سيرة هاني شاكر لانه أستاذ وليس تلميذ في زمن الغناء الجيد  فإبعد عنه، وأنت كمان يافؤاد من الفنانين الذين إستطاعوا خلق أرضية فنية جيدة رغم إنك تعلم أني في لجان الاستماع منذ سنوات، فبلاش تغلط في الكلام ".

وتابع حلمي بكر حديثه : "الغناء مات والسرادق متواجده في عمر مكرم واللي عايز يعزي في الغناء يذهب إلى هناك.. ادعو الرئيس أن ينقذ الفن". 

وأشار حلمي بكر إلى أن أكثر من 50٪ من عازفي مصر يقيمون حاليًا في دول الخليج، قائلا: "لو التوزيع والفن اللي في المهرجانات دي صح يبقى اقطع كل شهاداتي واشتغل شغلانة تانية". 
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