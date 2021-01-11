الغناء مات.. رسالة قاسية من حلمي بكر لـ محمد فؤاد

أكد الملحن حلمي بكر، أنه لا يستمع لأغنية الفنان محمد فؤاد "الحفلة"، لأنه غناها على طريقة المهرجانات.





وقال حلمي بكر: "مش هسمعها، لانه لا يوجد وصاية على رأي وعايز أقول لمحمد فؤاد لما تتكلم ماتجبش سيرة هاني شاكر في السكة".



وأضاف حلمي بكر خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي" : " بلاش تجيب سيرة هاني شاكر لانه أستاذ وليس تلميذ في زمن الغناء الجيد فإبعد عنه، وأنت كمان يافؤاد من الفنانين الذين إستطاعوا خلق أرضية فنية جيدة رغم إنك تعلم أني في لجان الاستماع منذ سنوات، فبلاش تغلط في الكلام ".



وتابع حلمي بكر حديثه : "الغناء مات والسرادق متواجده في عمر مكرم واللي عايز يعزي في الغناء يذهب إلى هناك.. ادعو الرئيس أن ينقذ الفن".





