الغناء مات.. رسالة قاسية من حلمي بكر لـ محمد فؤاد

أكد الملحن حلمي بكر، أنه لا يستمع لأغنية الفنان محمد فؤاد "الحفلة"، لأنه غناها على طريقة المهرجانات.
وقال حلمي بكر: "مش هسمعها، لانه لا يوجد وصاية على رأي وعايز أقول لمحمد فؤاد لما تتكلم ماتجبش سيرة هاني شاكر في السكة".
وأضاف حلمي بكر خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي" : "بلاش تجيب سيرة هاني شاكر لانه أستاذ وليس تلميذ في زمن الغناء الجيد فإبعد عنه، وأنت كمان يافؤاد من الفنانين الذين إستطاعوا خلق أرضية فنية جيدة رغم إنك تعلم أني في لجان الاستماع منذ سنوات، فبلاش تغلط في الكلام ".
وتابع حلمي بكر حديثه : "الغناء مات والسرادق متواجده في عمر مكرم واللي عايز يعزي في الغناء يذهب إلى هناك.. ادعو الرئيس أن ينقذ الفن".
وأضاف حلمي بكر خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي" : "بلاش تجيب سيرة هاني شاكر لانه أستاذ وليس تلميذ في زمن الغناء الجيد فإبعد عنه، وأنت كمان يافؤاد من الفنانين الذين إستطاعوا خلق أرضية فنية جيدة رغم إنك تعلم أني في لجان الاستماع منذ سنوات، فبلاش تغلط في الكلام ".
وتابع حلمي بكر حديثه : "الغناء مات والسرادق متواجده في عمر مكرم واللي عايز يعزي في الغناء يذهب إلى هناك.. ادعو الرئيس أن ينقذ الفن".
وأشار حلمي بكر إلى أن أكثر من 50٪ من عازفي مصر يقيمون حاليًا في دول الخليج، قائلا: "لو التوزيع والفن اللي في المهرجانات دي صح يبقى اقطع كل شهاداتي واشتغل شغلانة تانية".