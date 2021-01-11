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أخبار العالم

رئيسة النواب الأمريكي تنعى ضابط الكونجرس: كرس حياته للدفاع عن الكابيتول

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:36 ص
رئيسة النواب الأمريكي
رئيسة النواب الأمريكي
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شريف سيد
أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، عن تعازيها لأسرة الضابط في الكونجرس الأمريكي هوارد ليبينجود. 

وقال البيان الصادر عن بيلوسي: "بالنيابة عن مجلس النواب، أبعث بأحر التعازي لأسرة وأحباء الضابط هوارد ليبينجود". 

وأضاف البيان: "كان الضابط ليبينجود وطنيًا كرس حياته للدفاع عن مبنى الكابيتول وحماية جميع الذين يخدمون ويعملون ويزورون معبد ديمقراطيتنا هذا. إن وفاته مأساة كبيرة تفاقم الرعب الذي ساد الأسبوع الماضي". 

وتابعت: "قد تكون خدمة الضابط ليبينجود مصدر إلهام لدعم الدستور والدفاع عنه وحماية الشعب الأمريكي. وقد يكون من دواعي الارتياح لعائلة الضابط هوارد أن يتلقوا الكثير من الحزن والدعاء لهم في هذا الوقت الحزين". 

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، اليوم الإثنين، قطع جولته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل التركيز على عملية انتقال السلطة في واشنطن.
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