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توك شو

أشرف زكي يروي تفاصيل الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:47 ص
أشرف زكي
أشرف زكي
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إبراهيم القادري
قال  أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، إنه بعد إعلان قرار وقف  باسم سمرة ورحاب الجمل أمس، استيقظت اليوم صباحا وذهب الى جنازة هادي الجيار وبعدها اتصل احد الاصدقاء به وسأله إن كان في المنزل وبعدها تفاجأ بزيارة الطرفين مع بعضهما.

وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان باسم سمرة ورحاب الجمل اعتذرا لى وللنقابة والفنانين، مؤكدا ان كلا الفنانين اعترفا بخطئهما وتم الصلح بينهما، مشيرا الى ان الخلاف كان وقت غضب.

وتابع أشرف زكيألقيت عليهم الخطأ واوضحت لهم العديد من الامور واهمها الهدف من رسالة الفنان ودوره خصوصا ان الفن هو القوة الناعمة في مصر .

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