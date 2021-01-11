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مرأة

تسبب صداع والتهاب الحلق.. أطعمه أحذرى شرائها من السوبر ماركت

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:06 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
 أطعمة شائعة من الأفضل عدم شرائها من السوبر ماركت إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها موقع برايت سايد توقفى فورا عن شرائها للحفاظ على صحتك
اللحم المتبل

لا ينصح الخبراء بشراء اللحم المتبل من السوبر ماركت لأنه يحتوي على الكثير من الإضافات والمياه وغالبا يكون منتج وخزن من فترة

الفواكه المجففة

تبدو التمور في بعض الأحيان لامعة ولزجة لأنها غارقة في شراب السكرو هذه الظروف هي سبب لتكون  البكتيريا  كذلك المشمش المجفف فقد تكون برتقالية زاهية بسبب  ثاني أكسيد الكبريت، والذي يمكن أن يسبب الصداع والتهاب الحلق أما عن التمر الطبيعي يكون غير لامع وكثيف ، والمشمش المجفف داكن ، وأقرب إلى البني.

الرنجة المملحة قليلًا

لا تشترى الرنجة من السوبر ماركت والتى يتم تخزينها في العبوات البلاستيكية والكافيار الأحمر هي منتجات يجب تخزينها فقط في الزيت.

مايونيز في عبوة بلاستيكية.

إذا لم تكن جدران العبوة سميكة بدرجة كافية ، فيمكن للأكسجين اختراقها. فإنه  يتفاعل مع المايونيز، ويتأكسد المنتج، تتدهور بشكل أسرع، ويفقد لونه والذوق. لذلك يخاطر المشتري بشراء منتج انتهت صلاحيته تمامًا.

الخضراوات

يجب أن تكون على دراية بالخضروات ذات المظهر اللامع والمثالي ، لأنها غالبًا ما تكون مليئة بالمواد الكيميائية التي تمنحها مظهرًا جذابًا. الخضروات المزروعة بشكل طبيعي لها لون باهت.

عند شراء الخضار والفواكه ، يجب أن تتبع قاعدة - اشتر الفاكهة عندما تكون في موسمها. بشكل عام ، اختر الفاكهة التي تم حصادها مؤخرًا والقريبة. فكلما كانت الفاكهة طازجة ، كانت أكثر فائدة ، وكلما اقتربت أكثر ، قل على البائع أن يبتكر حيلًا مختلفة للحفاظ على طريقة تقديمها.

المنتجات التي تحتوي على مواد التحلية
يقول العلماء الألمان إنه على الرغم من أن المحليات لا تثير خطر الإصابة بالسرطان، إلا أن استخدامها غير  مبرر  - فهي لا تساعد في جعل كمية السكر في الدم طبيعية أو تساعدك على إنقاص الوزن.

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