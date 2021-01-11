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الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انتهاء الشبورة وتحسن الرؤية على الطرق

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:12 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية مستمرة على الطرق خلال الـ48 ساعة القادمة، موجها التحزيرات إلى سائقي الشاحنات مشددا على ضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء فترة تكون الشبورة.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي" ، الشبورة محملة بكميات كبيرة من الرطوبة بسبب قدومها من البحرين الأحمر والمتوسط ومحافظات الوجه البحري مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى.

واسترسل:  هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة القادمة.

وتابع: على السائقين الخروج على الطرق السريعة بعد التاسعة صباحا أو القيادة بهدوء خلال الفترة من 12 وحتى 8 صباحا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتحسن الرؤية على الطرق بداية من يوم الأربعاء المقبل.
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