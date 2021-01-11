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رياضة

شروط الزمالك لبيع مصطفى محمد.. 5 ملايين دولار كاش والهدف بـ50 ألف دولار

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:33 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة نادي الزمالك، أبلغت نادي سانت إتيان الفرنسي، بمطالبها المالية للاستغناء عن اللاعب مصطفى محمد ، خلال يناير الجاري.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذى على قناة « صدى البلد»، أن إدارة الزمالك اشترطت الحصول على 5 ملايين دولار تدفع "كاش"، ونصف مليون دولار حال تسجيل مصطفى محمد 10 أهداف.

وأوضح هاني حتحوت، إن إدارة الزمالك اشترطت الحصول على 15% من نسبة بيعه لأي ناد آخر، مع وضع بند آخر بعدم بيعه لأي ناد آخر داخل مصر سوى الزمالك.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود تطورات جديدة بخصوص ملف احتراف مصطفي محمد مهاجم القلعة البيضاء إلى فريق سانت إتيان الفرنسي.

 واكد المصدر أن اللجنه المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك، تفاوض حاليًا حول الأمور المالية مع مسئولي النادي الفرنسي، مشيرًا إلى أن هناك اختلاف بين الطرفين حول الماديات.

ويرغب مسئولو الزمالك في الحصول على مبلغ بيع اللاعب كاش، وهو 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون و500 ألف دولار كحوافز بشروط محددة، وكذلك 10% من نسبة بيعه مستقبلا لأي نادي آخر.

في الوقت نفسه أكد المصدر أن الخلافات بسيطة وسيتم حلها خلال المفاوضات الحالية التي تجرى بين الطرفين.
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