ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بن سلمان يمنح وزير الخارجية الإيطالي الفروة السعودية.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:26 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيطالي
Advertisements
شريف سيد
منح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الفروة السعودية، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في مخيم بالعُلا. 

والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو" في مخيم بالعُلا. 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات. 

وأضافت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ومن الجانب الإيطالي، رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالسيارة.. الأمير محمد بن سلمان يصطحب تميم في جولة بـ العلا |شاهد

اجتماع بين ولي العهد السعودي وأمير قطر.. تفاصيل

أول تعليق من أمير قطر بعد إعلان عودة العلاقات مع الرباعي العريي

كان في وداعه ولي العهد السعودي.. أمير قطر يغادر مدينة العُلا

مستقبل أفضل.. أمير قطر: قمة العلا لحظة فارقة في مسيرة التعاون الخليجي

أخبار السعودية اليوم: عودة العلاقات الدبلوماسية الخليجية.. قمة العلا تطوي الخلاف وترسخ رؤية الملك سلمان.. وإشادات عربية ودولية بقرارات اللقاء الخليجي

ترشيحاتنا

مجدي أبو عميرة: هادي الجيار كان يخاف من كورونا

رئيس حميات إمبابة يكشف المرحلة الأخطر في الإصابة بفيروس كورونا ..فيديو

اتحجز في المستشفى.. على حميدة يتعرض لأزمة صحية شديدة.. تفاصيل

الوحدة الإماراتي يفاوض حسين الشحات

تدفعك إلى حذف واتسآب فورا.. 5 ميزات فى سيجنال غير موجودة فى أى تطبيق

أخبار النادي الأهلي.. نجم الفريق يسخر من إعلامي قارن إمام عاشور بـ ميسي.. موعد عودة محمود وحيد والسولية وأجايي.. وأنباء جديدة عن مفاوضات سيرينو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل توست محمص باللانشون والجبن

لو بتعاني من نقص البوتاسيوم.. تعرف على أهم الأطعمة الغنية به والكمية المناسبة

فوائد جل الصبار للشعر والبشرة