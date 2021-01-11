ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيلوسي: ترامب يمكنه أن يعفو عن نفسه في الجرائم الفيدرالية فقط

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:18 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكنه أن يصدر عفوا عن نفسه، لكن ليس في الجرائم التي تمس تشريعات الولايات المتحدة.

وأوضحت بيلوسي في حوار مع قناة "سي بي سي" أن "ترامب يمكن أن يعفو عن نفسه في الجرائم الفيدرالية، ولكنه لا يستطيع أن يعفو عن نفسه في الجرائم الخاصة بتشريعات الولايات، لذلك يجري التحقيق ضده في ولاية نيويورك".

ومنذ الأربعاء الماضي بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس الأمريكي، أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، يواجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ضغوطا وتحركات لمسائلته وعزله قبل أيام من موعد تسليم السلطة.

وقد تسبب اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس إلى سقوط قتلى وجرحى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد اقتحام الكونجرس.. نقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى مكان آمن

شاهد.. أنصار ترامب يحطمون مكتب بيلوسي المعروفة بعدائها للرئيس

الصحف الكويتية: الشيخ نواف الأحمد يمنح الناصر «وسام الكويت ذا الوشاح».. أوروبا ترخص لقاح موديرنا.. أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس..أوباما: أمر مخز

ترامب يتراجع ويتعهد بتسليم السلطة بشكل سلمي بعد التلويح بعزله واستقالات المسئولين.. وسائل إعلام: تمرد داخل البيت الأبيض بسبب أحداث الكونجرس.. والرئيس يبحث إصدار عفو عن نفسه

بعد اقتحام الكونجرس.. تحرك ديمقراطي لعزل ترامب قبل 20 يناير

سرقة "لاب توب" رئيسة مجلس النواب الأمريكي خلال اقتحام الكونجرس

ترشيحاتنا

شعاع التابوت.. العثور على مخلوق بحري مخيف خلال رحلة صيد

ترامب يودع كرسي الحكم باستكمال الجدار العازل بين أمريكا والمكسيك

مواعيد المباريات اليوم الاثنين 11 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

أفضل ما يقال بعد صلاة الفجر .. 3 سور قرآنية أوصى النبي بقراءتها 3 مرات

انخفاض جديد.. الصحة: تسجيل 993 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و55 وفاة

تطورات الحالة الصحية لـ نجوم الفن| يسرا في طريقها لـ الشفاء وتدهور حالة علي حميدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور

حاول البقاء مستيقظا.. 7 حلول غريبة للتخلص من الأرق ومشاكل النوم

عانقتهن في اللحظات الأخيرة.. حريق يودي بحياة أم وبناتها الثلاث والسبب مجهول