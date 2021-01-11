لمجابهة كورونا.. تغريم عشرات الأفراد لعدم ارتداء الكمامة وإغلاق 7 منشآت مخالفة بالإسكندرية

شنت الأجهزة المعنية بالإسكندرية حملات مكبرة لمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا





ففي حي غرب، شن الحي حملات على المقاهي والمحلات والأسواق والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأسفرت هذه الحملات عن تطبيق 65 غرامه فوريه لعدم ارتداء الكمامة تطبيقا للإجراءات الاحترازية، وغلق مقهي بشارع النخيل الواقع في نطاق حي غرب الإسكندرية.





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وأغلق حي شرق عدد 5 محال للألعاب الإليكترونية بشارع الطيار محمود شكري سموحة، لعدم إتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة ”كورونا"، كما تم تغريم 3 مقاهي فوريًا لمخالفة الإجراءات الوقائية اللازمة.





وتم تغريم 10 أفراد بمبلغ ال(٥٠) جنيه لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، كما وجهت الحملة الإنذارات لعدد من المنشآت المختلفة الالتزام بالإجراءات الوقائية وأيضًا الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية المحددة.





يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات الأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق، باستمرار الحملات على مدار اليوم لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بكافة المنشآت بنطاق الحي حرصًا على سلامة المواطنين.





وفي حي ثان المنتزة، واصل الحي حملاته تحت إشراف اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، وبرئاسة يحي زكريا سكرتير عام الحي وبتواجد الدكتور محمد مسعد معاون المحافظ وجميع الجهات المعنية للتأكد من مدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأسفرت تلك الحملة عن رفع الإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام بالمعمورة الشاطئ والطريق الدولي أسكوت، وتحصيل غرامات فورية بإجمالي 14950 جنيها، فضلا عن متابعة مدى التزام المحال التجارية بالمواعيد المحددة للإغلاق، وتم إغلاق عدد من المنشآت المخالفة.





جاء ذلك بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق والعضو القانوني والمتابعة الميدانية ورخص المحلات والإيرادات ، ولازالت المتابعة جارية .





وتحت اشراف اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، شن المركز اليوم حملة لمتابعة التزام الافراد والمحلات بتطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بنطاق مركز ومدينة برج العرب.





واسفرت الحملة عن توقيع الغرامة الفورية المقررة وقدرها ٥٠ جنيه على عدد (٢٠ ) مخالف، بجانب غلق عدد (١) كافيتريا غير خاضعة للإجراءات الاحترازية.



