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محافظات

بـ 5 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يعلن وصول عربات مكنسية جديدة لدعم منظومة النظافة

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:34 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن وصول عدد من العربات المكنسية الجديدة بتكلفة تقدر ما يقرب من " 5 ملايين جنيه " لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، جاء ذلك خلال تفقده المعدات الجديدة صباح اليوم أمام مقر ديوان عام المحافظة وبحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة والمضنية التي يقوم بها محافظ المنوفية لتطوير وتحسين خدمات النظافة بالشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهرًا حضاريًا وجماليًا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم دعم المنظومة بنحو (3) عربات حمولة 30 طن و( 3 ) عربات حمولة 50 طن وكذا (3) لوارد ، مما يساعد فى نقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرة إلى المدفن الصحي  بالسادات وذلك عقب الانتهاء من رفع كافة مقالب القمامة بنطاق المحافظة، مضيفًا بأنه سيتم دعم المنظومة بعدد ( 2 ) سيارة رش الأشجار وذلك في إطار حرصه وإهتمامه على توفير بيئة أمنة ونظيفة للمواطن المنوفى.

وأكد محافظ المنوفية أنه سيتم توزيع معدات النظافة الجديدة على مراكز ومدن المحافظة للتعامل الفورى والقضاء على أية بؤر  وتجمعات قمامة، كما أكد على أن منظومة النظافة وتحسين البيئة سيشهدان طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة من خلال تفعيل وإستخدام تلك المعدات والعمل على تحسين مستوى منظومة النظافة بدائرة المحافظة.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية  سبق وأنشأ وحدة تدخل سريع للنظافة بقوة 2 سيارة حمولة 70 طن وعدد 3 سيارات حمولة 20 طن و2 لودر كبير وكذا 2 لودر زاحف ، 3 معدات مكنسية للإرتقاء وتحسين الخدمات المقدمة .
بـ 5 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يعلن وصول عربات مكنسية جديدة لدعم منظومة النظافة
بـ 5 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يعلن وصول عربات مكنسية جديدة لدعم منظومة النظافة
بـ 5 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يعلن وصول عربات مكنسية جديدة لدعم منظومة النظافة
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