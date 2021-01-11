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حوادث

كواليس مقتل أستاذ جامعي بطريق الواحات.. سائق تريلا سحله 100 متر ودهسه أسفل السيارة

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:26 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات مقتل استاذ على طريق الواحات حيث تبين ان سائق سيارة نقل تريلا دهسه اسفل عجلاتها للهروب منه عقب الاصطدام بسيارته.


تلقت غرفة النجدة بلاغا بمصرع استاذ جامعي بالجامعة الكندية على طريق الواحات، انتقلت على الفور قوات الامن لمسرح الحادث وتبين مصرع شهاب عبد الرحمن ضابط متقاعد ويدرس للطلبة بكلية الهندسة بالجامعة الكندية.


واشارت التحريات باشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث انه اثناء سير المجني عليه مستقلا سيارته على طريق الواحات وبرفقته زوجته اصطدمت به سيارة نقل بقلاب "تريلا" فتوقفت السيارتين.


واضافت تحريات العقيد محمد ربيع مفتش مباحث اكتوبر ان الاستاذ الجامعي طلب من سائق السيارة النقل تراخيص السيارة وتجمع عدد من قائدي السيارات حولهم فاخبره سائق النقل انه سيقوم بركن السيارة والنزول منها الا انه خشي الفتك به لكثرة المتواجدين حوله فتحرك بالسيارة بسرعة كبيرة.


 وشرحت التحريات بقيادة اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية ان الاستاذ الجامعي تمسك بمرآة السيارة في محاولة لمنعه من الهرب الا ان السائق اسرع بالسيارة وسحبه حوالي 100 متر وعندما حاول العودة في ملف لصعود الطريق الدائري سقط المجني عليه اسفل العجلات الخلفية للسيارة النقل فدهسته ولقى مصرعه في الحال.


وتمكنت قوة امنية برئاسة المقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث اكتوبر ثالث من القاء القبض على سائق السيارة النقل الذي فوجيء بمقتل الاستاذ الجامعي واعتقد انه تسبب في تلفيات بسيارته فقط.


وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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