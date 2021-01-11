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شاهد.. سامح شكرى: نتطلع للعمل مع أمريكا وكافة المحافل لحل القضية الفلسطينية

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:25 م
سامح شكرى
سامح شكرى
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ريهام فيكتور
قال وزير الخارجية المصرية، سامح شكرى، إن مصر ترحب تماما بكافة الجهود التي من شأنها إيجاد حلول للقضية الفلسطينية، ولذلك نحن ندرك المسؤولية المهمة الواقعة على عاتق الرباعية الدولية من أجل إطلاق المفاوضات .

وأضاف سامح شكرى ، خلال كلمته المذاعة من مؤتمر اليوم ، أن مصر تدرك الدور المحوري الذي تقوم به الولايات المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية.

وأشار وزير الخارجية المصرية،  إلى أن مصر تتطلع للعمل مع الولايات المتحدة وكافة المحافل الدولية والإقليمية من أجل إحراز تقدم يتجاوز سنوات الجمود التى عان منها مسار عملية السلام، مضيفا أننا منفتحون على جميع الجهود والأفكار المطروحة التي تكون ملتصقة بالقوانين الشرعية الدولية.
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