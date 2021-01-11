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فن

موجز السوشيال ميديا.. ناهد السباعي: حسن الرداد من أكثر الناس برا بوالدته.. هنادي مهنا توجه رسالة لـ زوجها.. وعمر كمال في أحضان حسن شاكوش

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو التالي:

نعت الفنانة ناهد السباعي والدة الفنان حسن الرداد التي توفيت السبت الماضي.

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وجه الفنان تامر هجرس الدعم للنجمة يسرا لمواساتها في العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا.

روجت الفنانة هنادي مهنئ لمسلسل "أنصاف مجانين" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة برفقة حسن شاكوش عبر خاصية الاستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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