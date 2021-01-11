بتكلفة 52 مليون جنيه.. انتهاء المرحلة الأولى من تطوير قصر ثقافة الإسماعيلية

أجرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية، بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطوير قصر ثقافة الإسماعيلية، رافقها الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمل عبدلله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي وابتسام فريد مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي.





وكان قد استقبل محافظ الإسماعيلية وزيرة الثقافة بديوان عام المحافظة، ناقش خلالها سبل دعم وزارة الثقافة للفنون بالإسماعيلية بكل أنواعها، مشيدا بالجهود المبذولة من وزارة الثقافة للنهوض بالفن وفنانيها، وأوصى المحافظ وزيرة الثقافة باكتشاف المواهب بالإسماعيلية مشيدا أن المحافظة ولادة بمواهبها المختلفة.





واستعرض أحمد عواض المشكلات التي كانت تعوق استقبال القصر لكال أنواع الأنشطة مشيدا بتعاون المحافظة بكل أجهزتها.





وأشارت وزيرة الثقافة أنه تم توقيع بروتوكول لإنشاء مسارح متنقلة لتجوب كل قرى المحافظة وذلك لنشر التنوير وترسيخ الهوية إضافة إلى الدور الهام للإبداع فى تطوير المجتمع وبناء الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية لنشر الثقافة فى مختلف أرجاء الإسماعيلية.





وأشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن المرحلة الأولى تضمنت تطوير المسرح الرئيسي بالكامل وتركيب شاشة سينما مجهزة ونظام صوت حديث وتكييف مركزي ورفع كفاءة الإضاءة وقاعة الاستقبال مع مراعاة اشتراطات السلامة والصحة، وذلك بتكلفة 52 مليون جنيه كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية ستتضمن تطوير المبني الإداري بالكامل، مشيرة أن مبادرة ابدأ حلمك لإعداد الممثل فى مختلف فنون المسرح ستنطلق بالإسماعيلية فى المرحلة الثالثة للمبادرة.





وأشار المحافظ أن تقدم أي أمة يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي التعليم والصحة والثقافة، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية من أعلى المحافظات تميزا فى الثقافة والفنون مشيدا بالجهد المبذول من قبل الوزارة، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا فى التعاون التام مع الوزارة لأستكمال التطوير استعدادا لاستقبال مهرجان الأفلام التسجيلية الدولي بأبريل القادم.





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