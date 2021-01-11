ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا علي مستوي أعيرة الذهب نحو 810 جنيهات مقابل809 جنيهات أمس.





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بينما بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 926 جنيها اليوم مقابل 925 جنيها أمس بزيادة بلغت جنيه واحد.







وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط قيمة بين أعيرة الذهبة نحو 694 جنيها مقابل693 جنيها أمس بفارق جنيه واحد.





ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة في أعيرة الذهب نحو 540 جنيها مقابل 539 جنيها أمس.







وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.





وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.