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تعليم

علوم حلوان تعيد مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة أون لاين

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:44 م
د. عماد ابو الدهب
د. عماد ابو الدهب
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إسلام خالد
قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن الكلية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لأين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس، وأن كلية العلوم كانت متوقفة عن مناقشة الرسائل العملية لكن تقرر عودة مناقشة الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا ابتداء من 14 يناير2021 ولكن وفقا لشروط وضوابط تم وضعوها.  

قال الدكتور عماد أبو الدهب فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إن الكلية سوف تناقش الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا اون لاين من خلال ابلكيشن زوم وأن الكلية قد حددت ضوابط مناقشة الرسائل العلمية بحيث يكون حضور الطالب والدكتور المشرف على الرسالة فى جلسة على ابليكشن زوم وسوف يتم تسجل نسخة من جلسة مناقشة الرسالة ويحتفظ بها فى الكلية لإجراء إجراءات التوقيع وتسجيل واعتماد الرسالة من الكلية. 

إنه تم توفير الدراسة من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة (ميكروسوفت تيم)، وتم رفع المناهج عليها  لطلاب الدراسات العليا وتم التواصل معهم على المنصة التعليمية، وأشار أبو الدهب إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب بشأن استخدام المنصات الإلكترونية.


جدير بالذكر أنه في إطار تداعيات انتشار فيروس كورونا وحرصًا على صحة وسلامة جميع المنتسبين للعملية التعليمية من "طلاب - أعضاء هيئة التدريس - عاملين" جامعة حلوان، وفي ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وكذلك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخميس الماضي الموافق  31/12/2020؛ أعلنت جامعة حلوان برئاسة  الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، مجموعة من القرارات المهمّة.
 
وتتضمن هذه القرارات ما يلي:

- استكمال تدريس الفصل الدراسي الأول بنظام التدريس عن بعد ( On Line)، وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الأول وفقًا للخطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات.

- يتم تأجيل الامتحانات كافة  (عملي - تطبيقي - نظري) إلى بعد إجازة منتصف العام الدراسي.

- يتم كذلك تأجيل الامتحانات بالنسبة للكليات التي بدأت بالفعل العملية الامتحانية فإنه ينطبق عليها أيضا تأجيل الامتحانات إلى بعد إجازة منتصف العام، وبالنسبة إلى المقررات التي تم الامتحان بها - في بعض الكليات - فانه منطقيا لن يتم إعادة الاختبار بها. 

- يتم في أقرب مجلس للجامعة وضع تصور لصياغة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للمستجدات.

- سيتم بعد المناقشة وضع آلية لتقليل تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بما لا يخل بأداء العمل اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل.

-  إخلاء المدن الجامعية خلال الأيام القادمة وفقا لخطة هادئة ومنظمة تجنبًا لأي كثافات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.
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