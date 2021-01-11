ساسي بين التجديد والتجميد.. الفتنة و70 مليون جنيه وراء رفض شروط التونسي في الزمالك

طلب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك من لجنة الكرة الحصول على 3 ملايين و700 ألف يورو فى الموسم للتجديد للقلعة البيضاء خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى.





وكشفت مصادر قوية بنادي الزمالك أن ساسى رفض التجديد لمدة موسم واحد واشترط التوقيع لمدة ثلاثة مواسم وهو ما يعنى حصوله على قرابة ربع مليار جنيه من خزينة الزمالك .





وتحفظت اللجنة القضائية على مطالب ساسى المالية المبالغ فيها خاصة أنها ترفض دفع قرابة 70 مليون جنيه للاعب سنويا وتخشى من حدوث فتنة كبيرة داخل صفوف الفريق من زملائه الذين يترقبون موقف الإدارة من مطالب الدولى التونسى الكبيرة وربما تحدث أزمات تهدد استقرار الفريق حال مطالبة البعض على أرقام تقترب من ساسى فى قيمة التعاقد .





ويتجه الجهاز الفنى بالزمالك لتجميد ساسى خلال الفترة المقبلة بسبب ممطالة اللاعب فى التجديد ومساومة إدارة النادي بعرض الدحيل القطري الذى كان سيحصل بمقتضاه على 3 ملايين يورو سنويا ويشارك فى كأس العالم للأندية ولكن العرض طار بتعاقد الفريق القطري مع علي كريمى لاعب المنتخب الإيرانى المخضرم .





وترى أصوات داخل الزمالك أن ساسى حصل على جميع مستحقاته المالية وكان يحظى بمعاملة خاصة من المجلس السابق لكنه لم يقدم الموسم الماضى ما يستحق عليه المغالاة فى طلباته المادية باستثناء ظهوره المميز فى لقاء السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى بقطر والسوبر المصري بالإمارات ومباراتى الترجى التونسى والرجاء المغربى لقاء الإياب بدوري أبطال أفريقيا .. الأمر الذى وصفه البعض بأن ساسى يجيد تقديم وتسويق إمكانياته فى المباريات الكبري فقط ويكون الأداء متراجعا فى المباريات المحلية غير الجماهيرية.. وأن تعويض اللاعب حال رحيله سهل وسيوفر ملايين الجنيهات على الخزينة البيضاء .





وكان ساسى قد عاد للقاهرة مؤخرا رفقة زوجته ونجله قادما من تونس بعد طلب زيارة والدته المريضة وغاب عن لقاء سموحة ثم انبى وأخيرا الطلائع بجانب مواجهة المصري غدا ووسط تألق لإمام عاشور ومحمد أشرف روقا اللذين حلا بدلا منه.



