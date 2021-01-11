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فن

نبيل الحلفاوي: لا أتعامل مع الفن كمهنة

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:22 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
رد الفنان نبيل الحلفاوي على أحد متابعيه يسأله عن تغيير أداءه في التمثيل أمام الفنان يحيي الفخراني.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏أنا أصلا لا أتعامل مع الفن كمهنة. معايير أدائي واحدة ليس في كل الأدوار فحسب بل حتى في كل لقطة. أعطيها نفس الأهمية وكأنها اللقطة الوحيدة لي في العمل".


وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.

وعلى جانب آخر يحرص الفنان نبيل الحلفاوي علي إبداء رأيه في كافة القضايا المطروحة والتي تشغل الراي العام سياسية، فنية ، ورياضية ويهتم بالرد على متابعية والتفاعل معهم. 
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