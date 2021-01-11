محمد يوسف يختار 24 لاعبا بقائمة البنك الأهلي استعدادا لسموحة

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .





وضمت القائمة كلا من:





محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي لمركز حراسة المرمى.





محمد كوفي ومحمد دبش ومحمد مجدي وأمير مدحت وأحمد ياسين وأسامة ابراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي لخط الدفاع .





معروف يوسف ومحمد فخري وحسام الصانع ومحمد مثناني واستيريلا في خط الوسط المدافع





شادي رضوان واحمد ياسر وموسي دياوارا ومحمود قاعود في مركز الوسط المهاجم





وفادي فريد واحمد علي وعلي صابر في خط الهجوم.





ويغيب عن الفريق محمد بسيوني لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة بيراميدز الأخيرة في الجولة السادسة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين وأيضًا طارق سليمان مدرب حراس المرمي وسيف عمر مخطط الاحمال بسبب إصابتهم بفيروس كورونا .



