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رياضة

30 أبريل.. مقترح جديد في الكاف بشأن موعد مباراة السوبر الأفريقي

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
اقترح عدد من أعضاء لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي ونهضة بركان المغربي يوم 30 أبريل المقبل.

وتم اقتراح هذا الموعد من قبل بعض الأعضاء في لجنة المسابقات، وسيتم عرضه على الاتحاد القطري من أجل تحديد الملعب الذي سيستضيف المباراة، فالبطولة ستتم استضافتها على الأراضي القطرية بموجب عقد مبرم مع الكاف.

وكان مقررًا للبطولة أن تقام يوم 18 ديسمبر الماضي، لكنه تم تأجيل موعد إقامة المباراة بسبب الأعياد الوطنية في قطر.

ويشارك النادي الأهلي في البطولة بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك نهضة بركان المغربي بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية.

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