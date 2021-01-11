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رياضة

النجم الساحلي يقيل جورفان فييرا من منصبه لسوء النتائج

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي النجم الرياضي الساحلي، اليوم الاثنين، عن فسخ تعاقده مع المدرب البرازيلي جورفان فييرا بالتراضي.

ونشر نادي النجم بيانًا صحفيًا أكد فيه بأنه تم التوصل لاتفاق لفسخ عقد فييرا  ومساعده سيلفيانو بالتراضي، بعد تقييم أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأكد النجم أن محمد علي نفخة المدرب المساعد لـ فييرا سيتولى تدريب النجم الساحلي في مباراة الكلاسيكو أمام الأفريقي غدًا الثلاثاء.

وتولى فييرا تدريب النجم الساحلي قبل بداية الموسم، وقاده للتأهل لدور الـ 32 الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية بإقصائه المقاولون العرب.
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