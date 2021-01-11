اتعمل لي واجب كبير.. أول تعليق من علي حميدة بعد قرار علاجه على نفقة الدولة

عبر الفنان على حميدة، عن عميق تقديره وفرحته بقرار وزارة الصحة المصرية بعلاجه في مستشفي معهد ناصر على نفقة الدولة.





وقال حميدة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين: "أتعمل لي واجب كبير وسعيد جدا باللي حصل معايا ده، وروحت مستشفى معهد ناصر وعندي أمراض في المرارة ومن المفترض أعمل عملية فيها".

كان المطرب على حميدة، صاحب أغنية «لولاكي» الشهيرة كشف عن معاناته من بعض الأزمات الصحية، ورغبته في العلاج بأحد المستشفيات ولكن إمكانياته المادية لا تسمح بذلك وهذا ما اضطره للعودة إلى مسقط رأسه في مرسى مطروح ليتواجد وسط أهله.





وأصدرت الدولة متمثلة في وزارة الصحة قرارا بالعلاج على نفقة الدولة.