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مستشار الرئيس للصحة: لابد من توفر لقاحات كورونا بكميات كافية قبل بدء التوزيع.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:26 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه عندما تتوفر اللقاحات بكميات كافية سوف يتم البدء في التلقيح للمواطنين.

أضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": «نسعى لتوفير اللقاحات بكميات مناسبة لتوفيره لأكبر عدد من المواطنين».

وأشار: «لقاح سينو فارم حصل علي موافقة هيئة الأدوية المصرية والجهات الصينية أيضا»، مؤكدا: «نسعى للحفاظ علي صحة المصريين لذلك نتأكد من فعالية اللقاح قبل استخدامه».

وأوضح: «اللقاح قبل أن يستخدم ننظر للموافقات التي حصل عليها في بلده.. وأن كل الأبحاث العلمية عن اللقاحات تنشر في وسائل الإعلام»، متابعا: «أسماء اللقاحات أصبحت معروفة لكل المواطنين».
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