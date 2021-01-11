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اقتصاد

البنك المركزي: قروض عملاء البنوك في القطاع العائلي تسجل 456.4 مليار جنيه في أغسطس الماضي

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:33 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

ارتفعت أرصدة قروض العملاء بالبنوك للقطاعات غير الموزعة بالعملة المحلية إلي 457.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي بعد أن كانت 443.1 مليار جنيه في يوليو من العام السابق ومقارنة بـ 432.15 مليار جنيه في يونيو 2020.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن أرصدة قروض القطاع العائلي ضمن عملاء البنوك من غير الحكومة بالعملة المحلية سجل 456.4 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 441.81 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 430.84 مليار جنيه في يونيو 2020.

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وقال التقرير إن أرصدة قروض الأفراد الطبيعين بالعملة المحلية ضمن عملاء البنوك من غير الحكومة، قد وصل لـ 450.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت 436.2 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 425 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.

ووصلت أرصدة القروض الموجهة للهيئات المحلية غير الهادفة للربح ضمن عملاء البنوك بالعملة المحلية، إلي 5.44 مليار جنيه بعد أن كانت 5.5 مليار جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ 5.7 مليار جنيه في يونيو السابق.

وبلغ حجم أرصدة قروض عملاء الهيئات الأجنبية العاملة بمصر إلي 140 مليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 139 مليون جنيه في يوليو السابق له ومقارنة بـ 167 مليون جنيه مسجلة في يونيو 2020.

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