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رياضة

وحشتنا يا نجم .. مروان محسن يشارك جمهوره بصور من التدريبات| شاهد

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:16 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر مروان محسن نجم النادى الاهلى عدة صور من تدريبات الفريق اليوم، عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 

ربنا يوفقك ي نجم  - وحشتنا يا نجم - عوده موفقه ي نجم ان شاءلله - إنشاءالله تكسر الدنيا وترجع لمستواك يا هداف  

و أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية الثانية التي أجراها مروان محسن مهاجم الفريق، والتأكد من جاهزيته طبيا للمرحلة المقبلة.

وقال طبيب الأهلي إن مروان محسن خضع لمسحة أولى؛ جاءت نتيجتها سلبية، وتم إجراء مسحة ثانية له كجراء احترازي؛ للاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية بشكل نهائي، وجاءت نتيجتها سلبية أيضا.

ويخضع مروان محسن لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وخاض اللاعب جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.
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