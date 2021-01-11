أصيب بجروح .. مدير حميات دسوق يروي تفاصيل اعتداء أسرة مريض كورونا عليه

قال الدكتور شومان ربيع، مدير مستشفى حميات دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إن المستشفى يقدم الخدمة الطبية لمرضى كورونا سواء اشتباه او عزل، منوهًا إلى أن أعداد المصابين تصل أحيانا إلى أعلى من طاقة المستشفي ولذلك يتم انتظار بعض الحالات لحين إيجاد مكان لعزل المريض.





وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن هناك مريضا جاء إلى المستشفى مُصابا بفشل في عضلة القلب وتم الإبلاغ باصابته بكورونا، ولم يكن هناك مكان لعزله، فتم وضعه في الاستقبال لحين وجود مكان له.





وأوضح أن أهالي المريض لم تعجبهم فترة الانتظار، فقرروا نقله إلى مستشفى آخر، وعندما تم الحديث معهم عن بعض الاجراءات الواجب اتباعها لنقله، تجمهر عدد من أقارب المريض، وقاموا بتكسير واقتحام بوابة المستشفى، وضربوا رجال الأمن وتسببوا في إصابتهم، وبعضهم قام بتصوير الخناقة.





وأشار مدير مستشفى حميات دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إلى أنه خرج لمنعهم من التصوير، لكن شخصا منهم ادعى أنه صحفي وسيقوم بفضحهم ونشر ما يحدث، ثم قاموا بالهجوم عليه فسقط على الأرض، وتم دهس قدمه وإصابته بجروح بسيطة، منوهًا إلى أنه تم ابلاغ الشرطة، وقاموا بتحرير محضر واصطحاب بعض المعتدين.





وقال إن القانون يكفل توجيه تهمة الاعتداء على موظف أثناء أداء عمله، ولكن لا يجب أن يتم التعامل معهم مثل المعتدين، معقبًا: "كل مرة نتهان وبنتحمل ظروف لا يتحملها بشر، إحنا من اول وزيرة الصحة مابنمش".



