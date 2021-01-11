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عضو مجلس النواب: تمثيل المرأة بالبرلمان القادم غير مسبوق .. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:01 م
الدكتورة جيهان زكي
الدكتورة جيهان زكي عضو مجلس النواب
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محمود محسن
أكدت  الدكتورة جيهان زكي عضو مجلس النواب أن نسبة المرأه في البرلمان واضح بشكل كبير مؤكدة أن النسبة الممثلة في البرلمان الحالي فاقت النسبة المقررة من الدستور فكانت في سنة 2000 كانت النسبة 2.5% وأصبحت النسبة 3.8% إلى أن وصلت بعام 2015 إلى 15%.

وأضافت زكي خلال لقاء لها لفضائية اكسترا نيوز أنه ببرلمان 2021  كانت القيادة السياسية عملت على أهمية دور المرأه المصرية وخصصت نسبة الـ 25% ووصلت إلى 162 سيدة بنسية 27% وهو شئ غير مسبوق فى البرلمان المصري بقرن من الزمان.

وتابعت عضو مجلس النواب أن  تخصصي سيدفعني الى مجال الاثار والسياحة مشيرة إلى أنني اضطلع الى أن اشارك بشكل عملي في تلك المنظومة والتى تعد أحد أهم الادارة بين مصر والغرب.

وأشارت زكي إلى أنني سعيدة وفخورة كوني أول امرأه تحمل الدكتوراه فى مجال الحضارة المصرية القديمة واتمنى أن اشارك في التشريعات للحفاظ على التراث الثقافى والعمل على زيادة الوعي لدى المواطن المصري .
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