نداء للغواصين في الغردقة.. البحث عن دولفين لإنقاذه من خيوط الصيد الملفوفة حول زعنفته

ناشدت كل من محميات البحر الأحمر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وجمعية المحافظة على الدلافين، الغواصين وممارسى الأنشطة البحرية بمدينة الغردقة بالبحث عن دولفين صغير ملتف حول زعنفته الزيلية شباك صيد.





وأشارت المحميات وجمعية المحافظة على الدلافين إلى أن تلك الشباك ستعيق عمل الدورة الدموية فى جسد الدولفين الصغير، ما سيتسبب في موت الكائن البحري.





وشاركت المحميات المنشور عبر صفحة جمعية المحافظة على الدلافين والذى يظهر به فيديو للدولفين الصغير، وتظهر به الشباك الملتفة حول زعنفته الزيلية.





وعلقت علي الفيديو: «شاهدنا ابن دولفين المحيطين الهندي والهادئ ذو الأنف الزجاجي البالغ من العمر عام ونصف العام، والذي أطلق عليه «لطيف» بصحبة أمه «ليا» مرة أخرى في منطقة الغردقة، حيث يعاني لطيف من حبل حول زعنفته الخلفية وينمو بسرعة كبيرة، لذلك هناك خطر كبير للإصابة بالعدوى وانقطاع الدورة الدموية عندما يكبر».





وتابع المنشور: «قلقون للغاية من أنّه لن ينجو إذا لم نتخذ أي إجراء لقطع الحبل، ولدينا نصائح من خبراء دوليين بالتحرك سريعا وتشكيل لجنة لإنقاذ الدولفين قبل تطور الأمر، الذي قد يؤدي إلى وفاة الكائن البحري».





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وتظهر الفيديوهات والصور التفاف خيوط صيد حول جسد وخصر أحد الدلافين الصغيرة بشمال الغردقة، وأطلقت جمعية المحافظة على الدلافين الصور لدعوة الغطاسين للمساهمة في إنقاذ حياة الدولفين الصغير، وذلك بعد أن وقع جسد الدولفين الصغير أسيرا لخيوط صيد مجهولة منذ فترة ولم يتمكن من الإفلات منها.





وتم إخطار باحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر ومسئولي جمعيات حماية البيئة للتدخل لإنقاذ الدولفين ونزع خيوط الصيد من حول منطقة الزعانف الخلفية والخصر والبحث عن الطريقة المناسبة لفك ونزع خيوط الصيد بهدف إنقاذ هذا الدولفين الصغير من الموت إذا استمر على هذا الوضع.