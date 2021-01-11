طرق استخراج فيش وتشبيه والأوراق المطلوبة

يقدم موقع "صدى البلد" خدمة لقرائه عن طريقة والاوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه "صحيفة الحالة الجنائية" سواء عن طريق خدمات وزارة الداخلية الالأعلنت وزارة الداخلية عن تقديم الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية "صحيفة الحالة الجنائية" عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.
استخراج فيش وتشبيه عن طريق الانترنت
أعلنت وزارة الداخلية عن تقديم الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية "صحيفة الحالة الجنائية" عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.
وأضافت الوزارة انه استمرارا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة فقد قامت وزارة الداخلية بتوفير إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.
ويتطلب لاستخراج فيش وتشبيه عن طريق موقع وزارة الداخلية ان يكون صدر لطالب الخدمة مره قبل ذلك من قسم او مركز الشرطة .
الاوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه كمبيوتر من اقسام ومراكز الشرطة
بطاقة الرقم القومى لمن بلغ 16 عاما أو جواز سفر سارى
شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما
صورة فوتوغرافية مقاس4 * 6
– بطاقة إقامة للأجانب المقيمين داخل البلاد
- تسجيل البيانات الشخصية للمواطن، وأخذ البصمة العشرية، وتصوير المواطنين، ثم الانتظار 24 ساعة حتى ترسل البيانات للأدلة الجنائية
- مواعيد العمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية تبدأ من : 8 صباحًا إلى 8 مساءً يوميًا، وحتى 3 مساءً يوم الخميس، عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية