طرق استخراج فيش وتشبيه والأوراق المطلوبة

استخراج فيش وتشبيه عن طريق الانترنت





ويتطلب لاستخراج فيش وتشبيه عن طريق موقع وزارة الداخلية ان يكون صدر لطالب الخدمة مره قبل ذلك من قسم او مركز الشرطة .

الاوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه كمبيوتر من اقسام ومراكز الشرطة

بطاقة الرقم القومى لمن بلغ 16 عاما أو جواز سفر سارى

شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما

صورة فوتوغرافية مقاس4 * 6

– بطاقة إقامة للأجانب المقيمين داخل البلاد

- تسجيل البيانات الشخصية للمواطن، وأخذ البصمة العشرية، وتصوير المواطنين، ثم الانتظار 24 ساعة حتى ترسل البيانات للأدلة الجنائية